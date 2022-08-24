"Хай чекають, прилетить": Арестович розповів, як Україна відреагує на ракетний обстріл потяга на Дніпропетровщині

Україна відповість на ракетний обстріл залізничної станції у Чаплиному Дніпропетровської області.
Це може статись вже в ніч на 25 серпня або протягом двох діб.
Про це у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним сказав радник Офісу президента Олексій Арестович.
"Президент попереджав, якщо будуть серйозні ракетні удари - буде відповідь. Чекаємо. Відповідь буде залізною. Подивимось, що станеться. Хай сидять та думають, чи не прилетить їм щось на голову. Прилетить - не сумнівайтесь. Сьогодні вночі або до двох діб. Ми вже можемо і Крим досягнути", - наголосив Арестович.
Нагадаємо, російські окупанти 24 серпня ракетами обстріляли станцію Чаплине у Дніпропетровській області.
Президент Володимир Зеленський під час засідання ООН повідомив, що росіяни вбили щонайменше 15 людей, ще 50 осіб зазнали травм.
Читайте також:
- "Всіх замполітів, замів з тилу повністю роз'їб*ли": окупанти скаржаться на точну роботу ЗСУ (перехоплення)
- ЗСУ показали, як "кошмарять" окупантів, які оселилися в покинутих приватних будинках на Донеччині (відео)
- Російські окупанти провели розвідку боєм біля Зайцевого та отримали "на горіхи" від ЗСУ поблизу Соледара та Кодеми