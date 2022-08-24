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"Хай чекають, прилетить": Арестович розповів, як Україна відреагує на ракетний обстріл потяга на Дніпропетровщині

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"Хай чекають, прилетить": Арестович розповів, як Україна відреагує на ракетний обстріл потяга на Дніпропетровщині

Алексей Арестович

Україна відповість на ракетний обстріл залізничної станції у Чаплиному Дніпропетровської області.

Це може статись вже в ніч на 25 серпня або протягом двох діб. 

Про це у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним сказав радник Офісу президента Олексій Арестович. 

"Президент попереджав, якщо будуть серйозні ракетні удари - буде відповідь. Чекаємо. Відповідь буде залізною. Подивимось, що станеться. Хай сидять та думають, чи не прилетить їм щось на голову. Прилетить - не сумнівайтесь. Сьогодні вночі або до двох діб. Ми вже можемо і Крим досягнути", - наголосив Арестович. 

Нагадаємо, російські окупанти 24 серпня ракетами обстріляли станцію Чаплине у Дніпропетровській області.

Президент Володимир Зеленський під час засідання ООН повідомив, що росіяни вбили щонайменше 15 людей, ще 50 осіб зазнали травм.

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