"Хай живе спротив!": у Парижі з'явився мурал на підтримку України (фото)

Мурал у Парижі намалював український художник.
У центрі Парижа з'явився яскравий мурал на підтримку України, яка мужньо протистоїть агресії РФ і захищає свої території. Зображення показує героїчний спротив українського народу.
Про це йдеться на сторінці Mairie de Paris Centre.
Малюнок на муралі намалював український художник Микита Кравцов, написавши: "Vive la résistance ukrainienne!", що в перекладі означає – "Хай живе український спротив!".
Яскравий мурал з українським прапором тепер прикрашає одну зі стін біля Помпіду і щодня нагадуватиме французам та гостям міста про український супротив.
Зазначимо, що мурали на підтримку України вже з'явилися у кількох європейських містах: