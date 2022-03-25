"Хай живе спротив!": у Парижі з'явився мурал на підтримку України (фото)

Мурал у Парижі намалював український художник.

У центрі Парижа з'явився яскравий мурал на підтримку України, яка мужньо протистоїть агресії РФ і захищає свої території. Зображення показує героїчний спротив українського народу.

Про це йдеться на сторінці Mairie de Paris Centre.

Малюнок на муралі намалював український художник Микита Кравцов, написавши: "Vive la résistance ukrainienne!", що в перекладі означає – "Хай живе український спротив!".

Яскравий мурал з українським прапором тепер прикрашає одну зі стін біля Помпіду і щодня нагадуватиме французам та гостям міста про український супротив.

Зазначимо, що мурали на підтримку України вже з'явилися у кількох європейських містах: