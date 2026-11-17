Масштабна атака дронів на Башкортостан

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У ніч проти 17 листопада дрони долетіли до російської Республіки Башкортостан і поцілили в одного з гігантів нафтопереробної та нафтохімічної індустрії РФ, який входить до структури «Газпрому». Цього разу під удар потрапив завод «Газпром нафтохім Салават». За інформацією місцевих, розгорілася величезна пожежа.

Про це повідомляє моніторинговий канал Exilenova+.

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Безпілотники атакували Башкортостан: спалахнув один із найбільших НПЗ Росії

Після серії нічних вибухів на НПЗ розгорілося кілька масштабних пожеж. Вранці про це почали інформувати OSINT-канали та публікувати відповідні фото та відео.

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На оприлюднених очевидцями відеозаписах видно великі спалахи, яскраву заграву в небі та чутно гучні вибухи. За попередньою інформацією, один із дронів влучив прямо у виробничу установку підприємства, що й призвело до сильного вогню.

Напередодні регіональні Telegram-канали попереджали про загрозу повітряних атак у Башкортостані. Через небезпеку в аеропорту Уфи запровадили тимчасові обмеження на приймання та відправлення літаків. Водночас керівництво республіки жодних заяв поки не робить.

Після ударів по підприємству мешканці Салавата, вже за звичкою, масово рушили «штурмувати» місцеві АЗС. Люди знову бояться дефіциту пального.

Що відомо про Салаватський НПЗ

«Газпром нафтохім Салават» або ж Салаватський НПЗ — це велике об’єднання, до якого входять нафтопереробний та газохімічний заводи, підприємство «Мономер» і ТОВ «Ново-Салаватська ПГУ». Сумарна потужність комплексу з перероблення нафти та газового конденсату сягає 10 мільйонів тонн сировини на рік.

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Підприємство виробляє понад 150 видів продукції, зокрема автомобільний бензин, дизельне пальне, мазут і бітуми. Має вагому роль в економіці РФ та працює на забезпечення окупаційної армії.

Удари по цьому НПЗ фіксували також у липні, серпні та жовтні 2026 року.

Масована атака на РФ 17 листопада: наслідки

Нагадаємо, у ніч проти вівторка, 17 листопада, у російському Курську пролунали потужні вибухи, після яких спалахнула пожежа на електричній підстанції «Садова».

За даними OSINT-аналізу видання ASTRA, під удар потрапив енергооб’єкт компанії «Россети» потужністю 330 кВт у Північному районі міста, який забезпечує світлом близько 400 тисяч жителів та великі промислові підприємства, зокрема заводи «Прибор» і «Счетмаш».

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Тієї ж ночі та ввечері напередодні, 16 листопада, масованої атаки безпілотників зазнала Москва. Мер російської столиці Сергій Собянін заявив про роботу ППО та нібито збиття понад 238 дронів.

Через атаку «Росавіація» запровадила тимчасові обмеження в роботі московських аеропортів. Наразі немає ні даних про влучання, пошкодження чи постраждалих, ні незалежного підтвердження заявленої російською владою кількості перехоплених безпілотників.

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