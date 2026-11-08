«Гегсет має піти»: у Конгресі США виступили з різкою вимогою через війну

Піт Гегсет / © Associated Press

Реклама

Лідер демократів у Палаті представників США Хакім Джеффріс підтримав резолюцію щодо міністра оборони Піта Гегсета та закликав його піти у відставку. Політик звинуватив очільника Пентагону у зловживанні владою, підриві національної безпеки та відповідальності за наслідки війни з Іраном.

Про це Джеффріс заявив, коментуючи резолюцію щодо Гегсета, передає NBC News.

Реклама

«Я рішуче підтримую резолюцію щодо Гегсета. Так званий міністр оборони зловживав своєю владою, підірвав нашу національну безпеку та спровокував за власним бажанням цю безрозсудну й дорогу війну в Ірані», — наголосив лідер демократів.

Реклама

За його словами, наслідки війни вже відчувають американці, зокрема через стрімке зростання цін. Водночас, на переконання Джеффріса, дії Гегсета не зміцнили безпеку Сполучених Штатів, а навпаки — зробили країну більш вразливою.

«Піт Гегсет має піти у відставку», — заявив політик.

Зазначимо, що ця заява пролунала після перемоги демократів на виборах до Конгресу. Отримавши контроль над обома палатами, вони планують посилити нагляд за адміністрацією президента, зокрема провести розслідування її рішень. Також демократи мають намір домагатися нової військової допомоги Україні та посилення санкцій проти Росії.

Після поразки республіканців у США заговорили про відставки та імпічмент

Нагадаємо, після проміжних виборів до Конгресу США в адміністрації Дональда Трампа загострилися суперечки щодо кадрових рішень. Як повідомляють The New York Times і Reuters, у політичних колах обговорюють можливу відставку держсекретаря Марко Рубіо та імпічмент очільника Пентагону Піта Гегсета.

Реклама

Рубіо спростував чутки про звільнення, заявивши, що планує працювати з Трампом до кінця його президентського терміну. Натомість Гегсет зіткнувся з критикою через війну проти Ірану, невдоволення якою стало одним із чинників поразки республіканців на виборах.

Тим часом Fox News інформує, що у республіканців може з’явитися новий лідер. Поразка партії на проміжних виборах підштовхнула віцепрезидента Джея Ді Венса до активніших політичних кроків. За даними поінформованих джерел, він уже почав готуватися до президентської кампанії 2028-го. Зокрема, Венс намагається заручитися підтримкою виборців, які розчарувалися в Дональді Трампі.

Новини партнерів