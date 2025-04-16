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- Війна
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Генерал армії оцінив, скільки ще військових РФ може залучити до бойових дій
Ресурс ворога недооцінювати не варто.
Росія може залучити до бойових дій ще кілька мільйонів осіб. Але російських солдатів не готують до бойових дій, їх просто кидають у “м'ясні” штурми".
Про це сказав Микола Маломуж, генерал армії України.
Це, безумовно, затягує війну. Саме тому, пояснює генерал, треба працювати комплексно:
тримати фронт;
проводити контрудари;
визначати напрямки, де ворог наступатиме;
готувати власні стратегічні операції;
вести переговори.
“Успіх цих паралельних процесів — це наші ЗСУ. Тримаймо фронт, знецінюють ресурси ворога щоденною. Путін вже відчуває дефіцит, ніхто ж про це не говорить. У військах РФ вже великий дефіцит, вони вже залучають іноземних волонтерів”, — наголосив Маломуж.
Диктатор збирає ресурс по всьому світу — китайців, індусів, африканців, арабів, кубинців тощо.
“Вербовка вже не працює. Люди не хочуть помирати, навіть за великі гроші”, — завершив генерал армії.
Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін надав армії розпорядження до 9 травня повністю звільнити Курську область від українських військ.