Генерал армії оцінив, скільки ще військових РФ може залучити до бойових дій

Армія РФ / © Associated Press

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Росія може залучити до бойових дій ще кілька мільйонів осіб. Але російських солдатів не готують до бойових дій, їх просто кидають у “м'ясні” штурми".

Про це сказав Микола Маломуж, генерал армії України.

Це, безумовно, затягує війну. Саме тому, пояснює генерал, треба працювати комплексно:

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тримати фронт;

проводити контрудари;

визначати напрямки, де ворог наступатиме;

готувати власні стратегічні операції;

вести переговори.

“Успіх цих паралельних процесів — це наші ЗСУ. Тримаймо фронт, знецінюють ресурси ворога щоденною. Путін вже відчуває дефіцит, ніхто ж про це не говорить. У військах РФ вже великий дефіцит, вони вже залучають іноземних волонтерів”, — наголосив Маломуж.

Диктатор збирає ресурс по всьому світу — китайців, індусів, африканців, арабів, кубинців тощо.

“Вербовка вже не працює. Люди не хочуть помирати, навіть за великі гроші”, — завершив генерал армії.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін надав армії розпорядження до 9 травня повністю звільнити Курську область від українських військ.