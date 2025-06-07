- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 432
- Час на прочитання
- 2 хв
Генерал Франції розповів, за яких умов можливе перемир’я в Україні
Перемир’я можливе лише за умови масованої військової допомоги Україні.
Путін не припинить війну, доки не захопить усі українські території, які Росія незаконно вважає своїми.
Про це в інтерв’ю Укрінформу заявив генерал французької армії та оборонний консультант Ніколя Рішу.
«Ми не забігаємо наперед, але я маю великі сумніви, що він (Путін — ред.) зупиниться до досягнення своїх цілей», — наголосив військовий.
За словами генерала, Кремль не збирається йти на перемовини, а припинення вогню для Росії — лише технічний крок для перегрупування. Початкова вимога Москви — відмова України від власних територій — свідчить, що Москва не зацікавлена у реальному діалозі.
«Це є доказом того, що він не хоче вести переговори, він буде воювати доти, доки лінія фронту не збігатиметься з адміністративними кордонами областей», — пояснив Рішу.
На думку генерала, єдиною реальною передумовою до припинення вогню може стати лише потужна військова підтримка України. І саме США тримають ключ до цього рішення.
«Європа поступово мобілізується, але повільно та без координації. А Трамп — той, хто зараз тримає ключ до всього цього», — зазначив він.
Рішу наголосив, що лише постачання зброї може змінити хід подій: «Санкції — це повільна отрута. Вони не зупиняють війну. А темп війни — це танки, снаряди, логістика».
За словами генерала, масоване постачання далекобійної зброї — це єдиний спосіб змусити Путіна зупинитися, адже «він не хоче вести переговори зараз».
Нагадаємо, за словами українського історика та публіциста Ярослава Грицака, від початку перемовин з Росією до оголошення перемир’я може минути багато часу, тому припинення вогню цього року може й не статися.
Він підкреслив, що перемир’я відповідає інтересам України, оскільки сприяє підвищенню рівня безпеки. Історик порівняв його з Мінськими угодами, які, хоч і не припинили конфлікт повністю, значно зменшили його масштаб і кількість жертв.
На його думку, перемир’я дає можливість знизити інтенсивність бойових дій, отримати паузу для відпочинку та зосередитися на інших важливих завданнях.