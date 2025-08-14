Генерал Ягун пояснив, чому Україні не вигідне «повітряне перемирʼя»

Віктор Ягун

Запровадження так званого повітряного перемир’я без перспективи повного припинення вогню може суттєво послабити оборонні можливості України.

Про це в етері Еспресо заявив генерал-майор запасу СБУ, військовий і громадський діяч Віктор Ягун, який обіймав посаду заступника голови Служби безпеки України у 2014–2015 роках.

За його словами, Росія пропонує домовленості щодо «повітряного» та навіть «морського» перемир’я, але виключно за межами зони бойових дій.

«Мова йде про відстань у 40–50 кілометрів від фронту. Вони активно використовують керовані авіабомби, і припиняти цю тактику не планують», — зазначив Ягун.

Він пояснив, що удари по мирних містах, можливо, і будуть зменшені, що важливо для цивільних,

«але якщо домовленість про перемир’я запровадять без плану повного припинення вогню, це серйозно підірве наші можливості на фронті», — наголосив він.

Ягун підкреслив, що удари Збройних сил України по цілях у глибині території Росії є вкрай болючими для ворога та критично важливими для ослаблення його потенціалу.

«В них величезні проблеми з паливом і залізничним сполученням. Вони змушені відмовлятися від багатьох перевезень, зокрема військових», — сказав генерал-майор.

Він додав, що українські удари по таких об’єктах «досить дошкульні, і Росії це не подобається».

«Якщо це буде частина процесу припинення вогню, тоді можна говорити про рух у потрібному напрямку. Але якщо це лише окремий компонент — „тут припинимо, а там обговоримо“ — це точно не в наших інтересах», — підсумував Ягун.

Раніше повідомлялося, що радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Київ готовий обговорювати з Росією припинення вогню в небі.

Ми раніше інформували, що Кремль розглядає варіант обмежити авіаудари, щоб уникнути посилення санкцій з боку США.