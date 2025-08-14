- Дата публікації
Генерал Ягун пояснив, чому Україні не вигідне «повітряне перемирʼя»
Ідея повітряного перемир’я, якщо вона не стане частиною загального плану припинення вогню, лише послабить позиції України на фронті та зіграє на руку Росії.
Запровадження так званого повітряного перемир’я без перспективи повного припинення вогню може суттєво послабити оборонні можливості України.
Про це в етері Еспресо заявив генерал-майор запасу СБУ, військовий і громадський діяч Віктор Ягун, який обіймав посаду заступника голови Служби безпеки України у 2014–2015 роках.
За його словами, Росія пропонує домовленості щодо «повітряного» та навіть «морського» перемир’я, але виключно за межами зони бойових дій.
«Мова йде про відстань у 40–50 кілометрів від фронту. Вони активно використовують керовані авіабомби, і припиняти цю тактику не планують», — зазначив Ягун.
Він пояснив, що удари по мирних містах, можливо, і будуть зменшені, що важливо для цивільних,
«але якщо домовленість про перемир’я запровадять без плану повного припинення вогню, це серйозно підірве наші можливості на фронті», — наголосив він.
Ягун підкреслив, що удари Збройних сил України по цілях у глибині території Росії є вкрай болючими для ворога та критично важливими для ослаблення його потенціалу.
«В них величезні проблеми з паливом і залізничним сполученням. Вони змушені відмовлятися від багатьох перевезень, зокрема військових», — сказав генерал-майор.
Він додав, що українські удари по таких об’єктах «досить дошкульні, і Росії це не подобається».
«Якщо це буде частина процесу припинення вогню, тоді можна говорити про рух у потрібному напрямку. Але якщо це лише окремий компонент — „тут припинимо, а там обговоримо“ — це точно не в наших інтересах», — підсумував Ягун.
Раніше повідомлялося, що радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Київ готовий обговорювати з Росією припинення вогню в небі.
Ми раніше інформували, що Кремль розглядає варіант обмежити авіаудари, щоб уникнути посилення санкцій з боку США.