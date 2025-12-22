ТСН у соціальних мережах

Генерал Норвегії пояснив, чому Путін не відмовився від планів щодо України

Головнокомандувач Збройних сил Норвегії заявив, що Володимир Путін і далі прагне контролю над Україною та не відмовився від своїх амбіцій.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Війна в Україні

Стратегічні цілі президента РФ Володимира Путіна щодо України залишаються незмінними з початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року.

Про це заявив головнокомандувач Збройних сил Норвегії, генерал Ейрік Крістоферссен в інтервʼю «Укрінформу».

За його словами, Кремль і надалі прагне отримати контроль над значною частиною української території, встановити лояльний до Москви режим у Києві та зупинити будь-яке зближення України із західними безпековими структурами.

«Я не думаю, що цілі Путіна змінилися з початку повномасштабного вторгнення. Він хоче мати більший шматок України як частину Росії, дружній до РФ режим у Києві та припинити рух України до Заходу», — наголосив Крістоферссен.

Водночас норвезький генерал підкреслив, що Росія не досягла своїх стратегічних цілей. Україна продовжує чинити опір, президент Володимир Зеленський залишається на посаді та має підтримку суспільства, а НАТО, навпаки, розширилося — до Альянсу приєдналися Фінляндія та Швеція.

«Навіть зіткнувшись із реальністю на полі бою, Путін не відмовився від своїх амбіцій і намагатиметься досягти їх різними методами», — зазначив він.

Крістоферссен наголосив, що наприкінці 2025 року ключовим завданням для партнерів залишається подальша підтримка України.

«Ми всі хочемо миру, але він має настати на умовах України. В іншому разі це не буде міцний і справедливий мир», — підсумував головнокомандувач ЗС Норвегії.

Раніше посол США в НАТО Метт Вітакер сказав, до чого готуватися Україні 2026 року.

