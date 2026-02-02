Генерал США назвав три умови, які можуть змусити Путіна припинити війну

Бен Годжес / © Getty Images

Єдиний реальний спосіб завершити війну в Україні — змусити Володимира Путіна усвідомити, що він не здатен перемогти.

Про це заявив генерал-лейтенант армії США у відставці Бен Годжес в інтервʼю “24 Каналу”, відповідаючи на питання про можливий фінал війни та гарантії безпеки для України.

За його словами, для припинення війни в Україні необхідне виконання трьох ключових умов.

Перша умова — знищення нафтогазової спроможності Росії.

Годжес наголосив, що Москва фінансує війну саме за рахунок експорту нафти й газу. Тому, щоб позбавити Кремль можливості продовжувати агресію, необхідно зруйнувати цю інфраструктуру.

Друга умова — реальна, а не символічна підтримка України з боку Європи.

Йдеться не про публічні жести чи політичні заяви, а про конкретні дії, які демонструють довгострокову і надійну підтримку України у війні проти Росії.

Третя умова — перетворення України на державу тотальної оборони.

Генерал вважає, що Україна має рухатися до моделі, яка поєднує досвід Ізраїлю та Фінляндії: сильна промислова база, якісне виробництво озброєнь, підготовлені резерви та повна залученість суспільства до оборони.

Окремо Годжес підкреслив важливість європейської інтеграції України, зокрема членства в ЄС, як елементу довгострокової стабільності та безпеки.

На його думку, український успіх складатиметься з трьох частин: руйнування здатності Росії воювати, чіткої та відкритої підтримки з боку Європи й подальшого зміцнення самої України як держави, яку неможливо перемогти.

Нагадаємо, за даними проєкту DeepState, у січні 2026-го РФ окупувала 245 кв км території України. Це майже вдвічі менше, ніж у листопаді та грудні. Найбільша активність ворога зберігалася на Покровському напрямку — на нього припало 33% усіх штурмів. Саме там противник зосереджує основні зусилля.