Російський солдат / © Associated Press

За минулу добу ЗСУ ліквідували 830 окупантів на фронті. Загальні бойові втрати ворога у війні проти України становлять 1074320 осіб.

Про це 22 серпня повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 22.08.25 орієнтовно склали:

особового складу — близько 1074320 (+790)

танків — 11124 (+4)

бойових броньованих машин — 23160 (+3)

артилерійських систем (+46)

РСЗВ — 1472 (+1)

засоби ППО — 1210 (+1)

літаків — 422

гелікоптерів — 340

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 52787 (+318)

крилаті ракети — 3598 (+33)

кораблі / катери — 28

підводні човни — 1

автомобільна техніка та автоцистерни — 59426 (+110)

спеціальна техніка — 3944

Раніше повідомлялося, що громадянин Великої Британії Алан Роберт Вільямс загинув під час свого першого завдання на фронті в Україні. Він підписав військовий контракт. 35-річний колишній завгосп у школі Вільямс покинув домівку 7 травня, щоб приєднатися до боротьби з російськими окупантами на Харківщині.