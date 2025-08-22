- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 382
- Час на прочитання
- 1 хв
Генштаб оновив дані про втрати окупантів 22 серпня — деталі
За оцінкою командування, загальні втрати Росії за час повномасштабної війни сягнули 1074320 людей особового складу.
За минулу добу ЗСУ ліквідували 830 окупантів на фронті. Загальні бойові втрати ворога у війні проти України становлять 1074320 осіб.
Про це 22 серпня повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 22.08.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1074320 (+790)
танків — 11124 (+4)
бойових броньованих машин — 23160 (+3)
артилерійських систем (+46)
РСЗВ — 1472 (+1)
засоби ППО — 1210 (+1)
літаків — 422
гелікоптерів — 340
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 52787 (+318)
крилаті ракети — 3598 (+33)
кораблі / катери — 28
підводні човни — 1
автомобільна техніка та автоцистерни — 59426 (+110)
спеціальна техніка — 3944
Раніше повідомлялося, що громадянин Великої Британії Алан Роберт Вільямс загинув під час свого першого завдання на фронті в Україні. Він підписав військовий контракт. 35-річний колишній завгосп у школі Вільямс покинув домівку 7 травня, щоб приєднатися до боротьби з російськими окупантами на Харківщині.