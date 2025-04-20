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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Генштаб оновив дані про втрати РФ 20 квітня: скільки окупантів ліквідовано

Росіяни зазнають втрат на полі боя щодня.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Російський солдат

Російський солдат / © Getty Images

Станом на ранок 20 квітня ЗСУ знищили 941 100 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 950 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 20.04.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 941 100 (+950) осіб

  • танків — 10677 (+1)

  • бойових броньованих машин — 22271 (+5)

  • артилерійських систем — 26649 (+49)

  • РСЗВ — 1368

  • засоби ППО — 1139

  • літаків — 370

  • гелікоптерів — 335

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 33240 (+64)

  • крилаті ракети — 3148

  • кораблі /катери — 28

  • підводні човни — 1

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 45274 (+112)

  • спеціальна техніка — 3859 (+1)

Нагадаємо, днями російські окупанти атакували Оріхівський напрямок великою колоною. Втім, загарбники були розбиті силами ЗСУ.

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