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Генштаб оновив дані про втрати РФ 20 квітня: скільки окупантів ліквідовано
Росіяни зазнають втрат на полі боя щодня.
Станом на ранок 20 квітня ЗСУ знищили 941 100 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 950 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 20.04.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 941 100 (+950) осіб
танків — 10677 (+1)
бойових броньованих машин — 22271 (+5)
артилерійських систем — 26649 (+49)
РСЗВ — 1368
засоби ППО — 1139
літаків — 370
гелікоптерів — 335
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 33240 (+64)
крилаті ракети — 3148
кораблі /катери — 28
підводні човни — 1
автомобільної техніки та автоцистерн — 45274 (+112)
спеціальна техніка — 3859 (+1)
Нагадаємо, днями російські окупанти атакували Оріхівський напрямок великою колоною. Втім, загарбники були розбиті силами ЗСУ.