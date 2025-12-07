- Дата публікації
Генштаб оновив дані про втрати РФ: мінус 1080 окупантів
За минулу добу росіяни втратили чимало живої сили та техніки.
Втрати російських окупантів у війні проти України продовжують стрімко зростати. Станом на 7 грудня вони сягнули 1 180 870 осіб. За добу ЗСУ ліквідували 1080 загарбників.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 07.12.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 180 870 (+1 080) осіб
танків — 11 401 (+3)
бойових броньованих машин — 23 688
артилерійських систем — 34 907 (+33)
РСЗВ — 1 562 (+2)
засоби ППО — 1 253
літаків — 431
гелікоптерів — 347
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 87 927 (+540)
крилаті ракети — 4 054 (+30)
кораблі / катери — 28
підводні човни — 1
автомобільна техніка та автоцистерни — 69 135 (+98)
спеціальна техніка — 4 015
Нагадаємо, військовий Станіслав Бунятов «Осман» повідомив, що бої за Мирноград загострюються. Російські війська значно активізували наступ, використовуючи велику кількість живої сили.