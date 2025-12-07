ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
72
Час на прочитання
1 хв

Генштаб оновив дані про втрати РФ: мінус 1080 окупантів

За минулу добу росіяни втратили чимало живої сили та техніки.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Окупант

Окупант / © Associated Press

Втрати російських окупантів у війні проти України продовжують стрімко зростати. Станом на 7 грудня вони сягнули 1 180 870 осіб. За добу ЗСУ ліквідували 1080 загарбників.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 07.12.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 180 870 (+1 080) осіб

  • танків — 11 401 (+3)

  • бойових броньованих машин — 23 688

  • артилерійських систем — 34 907 (+33)

  • РСЗВ — 1 562 (+2)

  • засоби ППО — 1 253

  • літаків — 431

  • гелікоптерів — 347

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 87 927 (+540)

  • крилаті ракети — 4 054 (+30)

  • кораблі / катери — 28

  • підводні човни — 1

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 69 135 (+98)

  • спеціальна техніка — 4 015

Нагадаємо, військовий Станіслав Бунятов «Осман» повідомив, що бої за Мирноград загострюються. Російські війська значно активізували наступ, використовуючи велику кількість живої сили.

Дата публікації
Кількість переглядів
72
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie