Війна
211
1 хв

Генштаб оновив дані про втрати РФ: мінус ще 1 250 окупантів

Втрати окупаційної армії РФ зросли на понад тисячу осіб за добу.

Анастасія Павленко
Окупанти

Окупанти / © Associated Press

У війні проти України російська армія втратила за добу 1250 військових та десятки одиниць техніки.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 15.02.26 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 253 270 (+1 250) осіб

  • танків — 11 672 (+4)

  • бойових броньованих машин — 24 037 (+6)

  • артилерійських систем — 37 293 (+11)

  • РСЗВ — 1 648 (+3)

  • засоби ППО — 1 300

  • літаків — 435

  • гелікоптерів — 347

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 134 858 (+552)

  • крилаті ракети — 4 286

  • кораблі / катери — 29

  • підводні човни — 2

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 78 485 (+97)

  • спеціальна техніка — 4 071

Раніше повідомлялося, що за весь час повномасштабної війни в Україні Росія втратила 1,2 мільйона солдатів. Це перевищує втрати в будь-якій війні після Другої світової. Ця цифра приблизно дорівнює чисельності населення Брюсселя.

Не так давно президент Володимир Зеленський вперше за тривалий час назвав нову цифру втрат України на фронті. Зеленський навів цифру 55 000 загиблих.

