Війна
311
1 хв

Генштаб оновив дані про втрати РФ: скільки росіян ліквідовано

На полі бою росіяни втратили ще чотири танки і майже 40 артсистем.

Олена Капнік
Втрати РФ.

За добу ліквідовано ще 950 окупантів РФ. / © Associated Press

Станом на ранок 13 вересня ЗСУ знищили 1 093 730 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 950 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати РФ:

  • особового складу – близько 1 093 730 (+950) осіб

  • танків – 11181 (+4) од

  • бойових броньованих машин – 23267 (+1) од

  • артилерійських систем – 32707 (+39) од

  • РСЗВ – 1486 (+1) од

  • засоби ППО – 1217 (+0) од

  • літаків – 422 (+0) од

  • гелікоптерів – 341 (+0)

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 58825 (+358)

  • крилаті ракети – 3718 (+0)

  • кораблі / катери – 28 (+0)

  • підводні човни – 1 (+0)

  • автомобільна техніка та автоцистерни – 61512 (+109)

  • спеціальна техніка – 3964 (+0)

Нагадаємо, минулої ночі Росію сколихнули вибухи через атаку дронів. В Ленінградській області безпілотники атакували найбільший російський нафтоналивний порт Приморськ. На одному з суден спалахнула пожежа.

