Генштаб оновив дані про втрати РФ: скільки росіян ліквідовано
На полі бою росіяни втратили ще чотири танки і майже 40 артсистем.
Станом на ранок 13 вересня ЗСУ знищили 1 093 730 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 950 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати РФ:
особового складу – близько 1 093 730 (+950) осіб
танків – 11181 (+4) од
бойових броньованих машин – 23267 (+1) од
артилерійських систем – 32707 (+39) од
РСЗВ – 1486 (+1) од
засоби ППО – 1217 (+0) од
літаків – 422 (+0) од
гелікоптерів – 341 (+0)
БпЛА оперативно-тактичного рівня – 58825 (+358)
крилаті ракети – 3718 (+0)
кораблі / катери – 28 (+0)
підводні човни – 1 (+0)
автомобільна техніка та автоцистерни – 61512 (+109)
спеціальна техніка – 3964 (+0)
Нагадаємо, минулої ночі Росію сколихнули вибухи через атаку дронів. В Ленінградській області безпілотники атакували найбільший російський нафтоналивний порт Приморськ. На одному з суден спалахнула пожежа.