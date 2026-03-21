У росіян шалені втрати за добу: Генштаб оновив дані

Окупант

За минулу добу ЗСУ ліквідували понад тисячу окупантів, а також знищили чимало ворожої техніки.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 21.03.26 орієнтовно склали

особового складу — близько 1 286 940 (+1 240) осіб

танків — 11 790 (+1)

бойових броньованих машин — 24 262 (+8)

артилерійських систем — 38 608 (+39)

РСЗВ — 1 691

засоби ППО — 1 333

літаків — 435

гелікоптерів — 350 (+1)

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 188 985 (+1 781)

крилаті ракети — 4 468

кораблі / катери — 33

підводні човни — 2

автомобільна техніка та автоцистерни — 84 518 (+144)

спеціальна техніка — 4 096

Раніше повідомлялося, що Україна від початку 2026 року ставить перед Росією дедалі більші виклики на тактичному, оперативному та стратегічному рівнях. Українські підрозділи безпілотників все частіше надають пріоритет та успішно здійснюють удари по російській артилерії, операторам безпілотників та логістичних цілях у ближньому тилу для досягнення тактичних ефектів. Аналітики кажуть, що ці фактори зривають наступ, який планували росіяни.

Раніше президент України також Володимир Зеленський заявив, що Росія планувала розпочати повноцінний наступ, але ці плани, очевидно, провалилися.