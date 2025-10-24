- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 268
- Час на прочитання
- 1 хв
Генштаб оновив втрати РФ на фронті: які цифри
За минулу добу окупанти втратили чимало живої сили та техніки.
Втрати РФ на фронті 24 жовтня сягнули 1 135 080 осіб. Минулої доби ЗСУ ліквідували 910 окупантів.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати ворога становлять:
танків — 11 283 (+1)
бойових броньованих машин — 23 458 (+5)
артилерійських систем — 33 972 (+34)
РСЗВ — 1 526 (+1)
засоби ППО — 1 230
літаків — 428
гелікоптерів — 346
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 73 826 (+440)
крилаті ракети — 3 880
кораблі/катери — 28
підводні човни — 1
автомобільна техніка та автоцистерни — 65 356 (+128)
спеціальна техніка — 3981
Нагадаємо, 132-й окремий розвідувальний батальйон Десантно-штурмових військ Збройних сил України провів успішну операцію на Покровському напрямку, звільнивши населений пункт і захопивши велику кількість російських військовослужбовців.