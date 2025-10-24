ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
268
Час на прочитання
1 хв

Генштаб оновив втрати РФ на фронті: які цифри

За минулу добу окупанти втратили чимало живої сили та техніки.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
ЗСУ тримають оборону на фронті

ЗСУ тримають оборону на фронті / © Associated Press

Втрати РФ на фронті 24 жовтня сягнули 1 135 080 осіб. Минулої доби ЗСУ ліквідували 910 окупантів.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати ворога становлять:

  • танків — 11 283 (+1)

  • бойових броньованих машин — 23 458 (+5)

  • артилерійських систем — 33 972 (+34)

  • РСЗВ — 1 526 (+1)

  • засоби ППО — 1 230

  • літаків — 428

  • гелікоптерів — 346

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 73 826 (+440)

  • крилаті ракети — 3 880

  • кораблі/катери — 28

  • підводні човни — 1

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 65 356 (+128)

  • спеціальна техніка — 3981

Нагадаємо, 132-й окремий розвідувальний батальйон Десантно-штурмових військ Збройних сил України провів успішну операцію на Покровському напрямку, звільнивши населений пункт і захопивши велику кількість російських військовослужбовців.

Дата публікації
Кількість переглядів
268
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie