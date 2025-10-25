ТСН у соціальних мережах

Генштаб оновив втрати РФ на фронті: які цифри

За минулу добу окупанти втратили чимало живої сили та техніки.

Окупант

Окупант / © Associated Press

Втрати РФ на фронті 25 жовтня сягнули 1 135 990 осіб. Минулої доби ЗСУ ліквідували 910 окупантів.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 25.10.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 135 990 (+910) осіб

  • танків — 11 287 (+4)

  • бойових броньованих машин — 23 459 (+1)

  • артилерійських систем — 33 987 (+15)

  • РСЗВ — 1 526

  • засоби ППО — 1 230

  • літаків — 428

  • гелікоптерів — 346

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 74 185 (+359)

  • крилаті ракети — 3 880

  • кораблі / катери — 28

  • підводні човни — 1

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 65 436 (+80)

  • спеціальна техніка — 3 981

Раніше аналітики повідомили, що окупанти значно перебільшують свої успіхи у Харківській області.

