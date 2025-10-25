- Дата публікації
Генштаб оновив втрати РФ на фронті: які цифри
За минулу добу окупанти втратили чимало живої сили та техніки.
Втрати РФ на фронті 25 жовтня сягнули 1 135 990 осіб. Минулої доби ЗСУ ліквідували 910 окупантів.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 25.10.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 135 990 (+910) осіб
танків — 11 287 (+4)
бойових броньованих машин — 23 459 (+1)
артилерійських систем — 33 987 (+15)
РСЗВ — 1 526
засоби ППО — 1 230
літаків — 428
гелікоптерів — 346
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 74 185 (+359)
крилаті ракети — 3 880
кораблі / катери — 28
підводні човни — 1
автомобільна техніка та автоцистерни — 65 436 (+80)
спеціальна техніка — 3 981
Раніше аналітики повідомили, що окупанти значно перебільшують свої успіхи у Харківській області.