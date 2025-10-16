ТСН у соціальних мережах

Генштаб оновив втрати РФ за добу — які цифри

За минулу добу окупанти втратили чимало живої сили та техніки.

Анастасія Павленко
Окупант

Окупант / © Associated Press

За минулу добу російська армія втратила близько 1080 військових. Від 24 лютого 2022 року до 15 жовтня 2025 року загальні втрати особового складу противника становлять приблизно 11273000 осіб.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 16.10.25 орієнтовно склали:

особового складу — близько 1127300 (+1080) осіб

танків — 11261 (+2)

бойових броньованих машин AFVs — 23384 (+9)

артилерійських систем — 33713 (+42)

РСЗВ — 1520

засоби ППО — 1227

літаків — 427

гелікоптерів — 346

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 70437 (+416)

крилаті ракети — 3859

кораблі / катери — 28

підводні човни — 1

автомобільна техніка та автоцистерни — 64468 (+139)

спеціальна техніка — 3977

Раніше Головком Олександр Сирський повідомив, що протягом вересня загальні втрати російських окупантів склали 28,5 тисяч осіб.

