- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 120
- Час на прочитання
- 1 хв
Генштаб оновив втрати РФ за добу — які цифри
За минулу добу окупанти втратили чимало живої сили та техніки.
За минулу добу російська армія втратила близько 1080 військових. Від 24 лютого 2022 року до 15 жовтня 2025 року загальні втрати особового складу противника становлять приблизно 11273000 осіб.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 16.10.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1127300 (+1080) осіб
танків — 11261 (+2)
бойових броньованих машин AFVs — 23384 (+9)
артилерійських систем — 33713 (+42)
РСЗВ — 1520
засоби ППО — 1227
літаків — 427
гелікоптерів — 346
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 70437 (+416)
крилаті ракети — 3859
кораблі / катери — 28
підводні човни — 1
автомобільна техніка та автоцистерни — 64468 (+139)
спеціальна техніка — 3977
Раніше Головком Олександр Сирський повідомив, що протягом вересня загальні втрати російських окупантів склали 28,5 тисяч осіб.