Генштаб озвучив нові втрати РФ на війні: скільки росіян ліквідовано
Сили оборони України за добу ліквідували ще 780 російських військових.
Загальні втрати армії РФ від початку повномасштабного вторгнення до України сягнули близько 1 276 760 осіб.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Орієнтовно загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 12.03.26:
танків — 11 766 (+3)
бойових броньованих машин — 24 197 (+20)
артилерійських систем — 38 319 (+56)
РСЗВ — 1 681 (+1)
засобів ППО — 1 329 (+1)
літаків — 435 (+0)
гелікоптерів — 349 (+0)
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 173 068 (+2 102)
крилатих ракет — 4 403 (+0)
кораблів і катерів — 31 (+0)
підводних човнів — 2 (+0)
автомобільної техніки та автоцистерн — 83 034 (+243)
спеціальної техніки — 4 088 (+0)
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вперше за тривалий час назвав нову цифру втрат України на фронті. Зеленський навів цифру 55 000 загиблих.