Війна
276
1 хв

Генштаб озвучив нові втрати РФ на війні: скільки росіян ліквідовано

Сили оборони України за добу ліквідували ще 780 російських військових.

Анастасія Павленко
Окупант

Окупант / © Associated Press

Загальні втрати армії РФ від початку повномасштабного вторгнення до України сягнули близько 1 276 760 осіб.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Орієнтовно загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 12.03.26:

  • танків — 11 766 (+3)

  • бойових броньованих машин — 24 197 (+20)

  • артилерійських систем — 38 319 (+56)

  • РСЗВ — 1 681 (+1)

  • засобів ППО — 1 329 (+1)

  • літаків — 435 (+0)

  • гелікоптерів — 349 (+0)

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 173 068 (+2 102)

  • крилатих ракет — 4 403 (+0)

  • кораблів і катерів — 31 (+0)

  • підводних човнів — 2 (+0)

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 83 034 (+243)

  • спеціальної техніки — 4 088 (+0)

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вперше за тривалий час назвав нову цифру втрат України на фронті. Зеленський навів цифру 55 000 загиблих.

276
