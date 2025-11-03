Генштаб підтвердив ураження НПЗ в Саратові та низки об’єктів логістики ворога

Уражений Саратовський НПЗ / © російські телеграм-канали

Сили оборони України у ніч проти 3 листопада уразили Саратовський нафтопереробний завод у Росії та логістичні об’єкти ворога на окупованій території Луганської області.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Після ураження Саратовського НПЗ зафіксовано влучання в об’єкт та пожежу в районі комплексу нафтопереробних установок ЕЛОУ АВТ-6. ЕЛОУ — це електрознесолювальні установки, призначені для первинної переробки нафти.

У Генштабі зауважили, що цей НПЗ — одне з найстаріших нафтопереробних підприємств Росії. На 2023 рік обсяг переробки нафти там сягав 4,8 млн т. Підприємство залучене до забезпечення потреб російської армії.

Окрім того, українські захисники завдали вогневого ураження по логістичних об’єктах російських військ на окупованій Луганщині. Зокрема, уражено склад матеріально-технічних засобів у Розкішному та рухомий склад пально-мастильних матеріалів у Довжанську.

Нагадаємо, у ніч проти 3 листопада російські телеграм-канали заявили, що в Саратові дрони атакували НПЗ, про що свідчать кадри з пожежею поблизу резервуарів.

Зауважимо, це вже друга українська атака на цей завод за останній час. Так, попереднього разу Генштаб ЗСУ повідомив про удар по Саратовському НПЗ у ніч проти 16 жовтня: тоді на підприємстві також спалахнула пожежа.