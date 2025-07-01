Генеральний штаб ЗСУ повідомив про ураження заводів в РФ

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В Росії уражно два стратегічних заводи, які обслуговували свою армію пально-мастильними матеріалами, а також зенітними ракетними комплексами малого радіусу дії. Йдеться про Іжевський електромеханічний завод «Купол», а також нафтопереробний завод АТ «Саратоворгсинтез».

Про це повідомив Генштаб ЗСУ ввечері 1 липня.

За інформацією Генштабу, нафтопереробний завод у Саратовській області РФ, який опинився під ударом підрозділів Головного управління розвідки Міноборони України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони Міноборони, постачав паливо для армії ворога.

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«Підтверджено влучання по об’єкту, пошкоджено технологічні установки, виникла пожежа, результати уточнюють», — зазначили в Генштабі.

Також удару зазнав російський об’єкт воєнно-промислового комплексу.

В межах зниження спроможностей протиповітряної оборони противника, 1 липня підрозділи Служби безпеки України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали ураження по Іжевському електромеханічному заводу «Купол», що розташований в Удмуртській Республіці Росії.

Іжевський електромеханічний завод Купол

«Завод „Купол“, об’єкт воєнно-промислового комплексу рф, спеціалізується на виробництві зенітних ракетних комплексів малого радіусу дії», — розповіли в Генштабі.

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Підтверджено точні влучання у корпус №1 на майданчику №1. Зафіксовано пожежу.

Результати ураження уточнюються.

Нагадаємо, Сили оборони також завдали удару по пункту управління армії РФ.

30 червня було завдано успішного удару по пункту управління 8-ї загальновійськової російської армії на тимчасово окупованій території Донецької області.

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