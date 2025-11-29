- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 91
- Час на прочитання
- 1 хв
Генштаб повідомив про втрати РФ: що і скільки недорахувалися окупанти
За добу росіяни втратили чимало техніки та особового складу.
Втрати російських окупантів у війні проти України продовжують стрімко зростати. За добу ЗСУ ліквідували 910 окупантів.
Про повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати росіян:
танків — 11 381 (+1)
бойових броньованих машин — 23 658 (+15)
артилерійських систем — 34 733 (+3)
РСЗВ — 1 550
засобів ППО — 1 253
літаків — 430
гелікоптерів — 347
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 85 343 (+106)
крилатих ракет — 3 995
кораблів/катерів — 28
підводних човнів — 1
автомобільної техніки та автоцистерн — 68 463 (+64)
спеціальної техніки — 4 010 (+2)
Нагадаємо, Сили оборони України провели чергову результативну атаку на стратегічно важливий об’єкт ворога — військовий аеродром «Саки». Успішна операція стала результатом скоординованих дій різних родів військ, завдяки чому вдалося вивести з ладу дороговартісну техніку та порушити управління польотами окупантів.