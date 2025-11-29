ТСН у соціальних мережах

Війна
91
1 хв

Генштаб повідомив про втрати РФ: що і скільки недорахувалися окупанти

За добу росіяни втратили чимало техніки та особового складу.

Анастасія Павленко
Окупант

Окупант / © Associated Press

Втрати російських окупантів у війні проти України продовжують стрімко зростати. За добу ЗСУ ліквідували 910 окупантів.

Про повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати росіян:

  • танків — 11 381 (+1)

  • бойових броньованих машин — 23 658 (+15)

  • артилерійських систем — 34 733 (+3)

  • РСЗВ — 1 550

  • засобів ППО — 1 253

  • літаків — 430

  • гелікоптерів — 347

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 85 343 (+106)

  • крилатих ракет — 3 995

  • кораблів/катерів — 28

  • підводних човнів — 1

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 68 463 (+64)

  • спеціальної техніки — 4 010 (+2)

Нагадаємо, Сили оборони України провели чергову результативну атаку на стратегічно важливий об’єкт ворога — військовий аеродром «Саки». Успішна операція стала результатом скоординованих дій різних родів військ, завдяки чому вдалося вивести з ладу дороговартісну техніку та порушити управління польотами окупантів.

