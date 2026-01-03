- Дата публікації
-
- Війна
Генштаб повідомив, скільки солдат за добу втратила Росія
Втрати Росії в Україні перевищили 1,202 мільйона військових.
Станом на ранок 3 січня 2026 року ЗСУ ліквідували 1 210 630 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 750 військових.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 03.01.26 орієнтовно склали:
особового склад– близько 1 210 630 (+750) осіб
танків — 11 497 (+3)
бойових броньованих машин — 23 855 (+4)
артилерійських систем — 35 744 (+24)
РСЗВ — 1 590 (+1)
ППО — 1 267
літаків — 434
гелікоптерів — 347
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 99 582 (+539)
крилаті ракети — 4 137
кораблі / катери — 28
підводні човни — 2
автомобільна техніка та автоцистерни — 72 688 (+101)
спеціальна техніка — 4 035
Як повідомляло видання ВВС, втрати РФ зростають рекордними темпами протягом останніх 10 місяців 2025-го. За оцінками експертів, підтверджені дані становлять 45–65% від реальних.