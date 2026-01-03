ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
449
Час на прочитання
1 хв

Генштаб повідомив, скільки солдат за добу втратила Росія

Втрати Росії в Україні перевищили 1,202 мільйона військових.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Окупанти

Окупанти / © Associated Press

Станом на ранок 3 січня 2026 року ЗСУ ліквідували 1 210 630 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 750 військових.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 03.01.26 орієнтовно склали:

  • особового склад– близько 1 210 630 (+750) осіб

  • танків — 11 497 (+3)

  • бойових броньованих машин — 23 855 (+4)

  • артилерійських систем — 35 744 (+24)

  • РСЗВ — 1 590 (+1)

  • ППО — 1 267

  • літаків — 434

  • гелікоптерів — 347

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 99 582 (+539)

  • крилаті ракети — 4 137

  • кораблі / катери — 28

  • підводні човни — 2

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 72 688 (+101)

  • спеціальна техніка — 4 035

Як повідомляло видання ВВС, втрати РФ зростають рекордними темпами протягом останніх 10 місяців 2025-го. За оцінками експертів, підтверджені дані становлять 45–65% від реальних.

Дата публікації
Кількість переглядів
449
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie