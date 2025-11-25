Генштаб про ситуацію в Покровську: "На цьому напрямку зосереджено понад 100 000 окупантів"

Андрій Гнатов

Реклама

Начальник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Гнатов заявив, що на Покровському напрямку ворог продовжує концентрувати сили та створювати умови для подальших спроб. Зараз на Покровському напрямку зосереджено понад 100 000 військових Росії, які намагаються посилити свою присутність і ускладнити оборону міста.

Про це Андрій Гнатов сказав в інтерв’ю LIGA.net.

«Ці спроби тривають вже понад рік, і росіяни переносять терміни, які їм визначили для захоплення міста. Ці терміни й далі будуть посуватися. Зараз вони стягують туди всі наявні резерви. Чи вдасться їм створити умови, щоб ще більше ускладнити обставини, — важко прогнозувати», — зазначив Гнатов.

Реклама

Він додав, що Україна від самого початку широкомасштабного вторгнення 2022 року та раніше під час АТО/ООС системно протидіє спробам противника. Незважаючи на песимістичні заяви про «все пропало», ЗСУ виконують завдання, завдаючи ворогу значних втрат та гальмуючи його наступ.

«Далеко не все ідеально, але ми докладаємо максимум зусиль для виконання завдань, поставлених верховним головнокомандувачем», — підсумував начальник Генштабу.

Нагадаємо, армія РФ тисне на Мирноград в Донецькій області. Ворог намагається перерізати сухопутне сполучення між цим містом і Покровськом.

Росіяни мають намір оточити місто, рухаючись в бік населених пунктів Рівне та Світле.