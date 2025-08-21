- Дата публікації
Генштаб ЗСУ підтвердив ураження Новошахтинського НПЗ
Завод залучений до забезпечення російських збройних сил. Загальний об’єм резервуарів — понад 210 тисяч кубічних метрів.
Сили оборони України у ніч проти четверга, 21 серпня, уразили Новошахтинський завод нафтопродуктів у Ростовській області та низку інших важливих об’єктів російських окупантів.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Внаслідок атаки Сил безпілотних систем ЗСУ на НПЗ зафіксовано численні вибухи.
«Новошахтинський завод є одним з найбільших постачальників нафтопродуктів на півдні Росії з загальним об’ємом резервуарів понад 210 тисяч кубічних метрів. Підприємство забезпечує паливом у тому числі війська країни-агресора», — зазначає Генштаб.
Також вночі було уражено склад БпЛА і логістичний хаб у тимчасово окупованому місті Донецьк. Удару завдали підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ. Підтверджено ураження та численні вибухи в районі об’єкта.
Раніше повідомлялося, що дрони атакували нафтопереробний завод «Кірішінафтеоргсинтез» у Ленінградській області Росії, який є одним із двох найбільших підприємств галузі в країні.