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- Війна
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Герасимов раптово з’явився на Донеччині — що сталося біля Покровська
Герасимов особисто інспектував війська РФ на Донеччині. Його несподіваний візит до Покровська може свідчити про кризу в наступі окупантів.
Начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов відвідав передові позиції російських військ на сході України.
Про це пише видання Zeit.
За повідомленням Міноборони РФ, Герасимов провів інспекцію групи армій “Центр” у районі Покровська, зокрема ознайомився з ситуацією з повітря під час польоту на гелікоптері та провів нараду на командному пункті.
За офіційною версією Москви, він перевірив виконання бойових завдань та віддав вказівки командуванню. Минулого тижня Герасимов також перебував на позиціях групи армій «Захід». Попередній візит на фронт відбувся понад три місяці тому.
Оглядачі припускають, що активізація особистих візитів Герасимова може свідчити про невдоволення Кремля темпами наступу. Зокрема, незважаючи на нещодавні спроби прориву, російські сили просунулися незначно — переважно північніше та південніше Покровська.
Покровськ залишається однією з найгарячіших точок на Донеччині. Місто майже повністю зруйноване, однак українські оборонці стримують спроби російських підрозділів оточити його, попри постійні атаки та артобстріли.
Нагадаємо, що з’явилася оновлена карта бойових дій станом на 18 червня. Армія РФ просунулася на Донеччині та Сумщині.