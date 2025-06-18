Герасимов раптово з’явився на Донеччині — що сталося біля Покровська

Начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов. / © Associated Press

Реклама

Начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов відвідав передові позиції російських військ на сході України.

Про це пише видання Zeit.

За повідомленням Міноборони РФ, Герасимов провів інспекцію групи армій “Центр” у районі Покровська, зокрема ознайомився з ситуацією з повітря під час польоту на гелікоптері та провів нараду на командному пункті.

Реклама

За офіційною версією Москви, він перевірив виконання бойових завдань та віддав вказівки командуванню. Минулого тижня Герасимов також перебував на позиціях групи армій «Захід». Попередній візит на фронт відбувся понад три місяці тому.

Оглядачі припускають, що активізація особистих візитів Герасимова може свідчити про невдоволення Кремля темпами наступу. Зокрема, незважаючи на нещодавні спроби прориву, російські сили просунулися незначно — переважно північніше та південніше Покровська.

Покровськ залишається однією з найгарячіших точок на Донеччині. Місто майже повністю зруйноване, однак українські оборонці стримують спроби російських підрозділів оточити його, попри постійні атаки та артобстріли.

Нагадаємо, що з’явилася оновлена карта бойових дій станом на 18 червня. Армія РФ просунулася на Донеччині та Сумщині.

Реклама