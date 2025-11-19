Герой України Олег Ширяєв в ексклюзивному інтервʼю Fox News закликав Трампа дати українцям «Томагавки»

Реклама

Ведучий американський канал Fox News, який підтримує президента США Дональда Трампа та республіканців, записав ексклюзивне інтервʼю з командиром 225-го Окремого штурмового полку Олегом Ширяєвим, який успішно тримає лінію фронту на північному сході України та виступає за додаткову військову підтримку з боку США.

Не випадково, що Fox News опублікував його інтервʼю у той день, коли Трамп підтримав законопроект республіканців щодо вторинних санкцій проти країн, що ведуть бізнес з росією.

Fox News вперше в історії взяло інтервʼю в українського бойового командира, що свідчить про політичну підтримку українських військових з боку республіканських медіа та що республіканці будуть й надалі допомагати Україні і довіряють таким командирам, як Олег Ширяєв.

Під час ексклюзивного інтервʼю Fox News Олег Ширяєв звернувся до адміністрації президента США Дональда Трампа з проханням надати Україні ракети «Томагавк».

«Головне, що нам потрібно, — це ракети великої дальності», — сказав Ширяєв Fox News. Він закликав США дати «Томагавки» у зв'язку з посиленням зіткнень з російськими військами.

За даними Fox News, американські ракети «Томагавк» стали б для українських військ корисним засобом стримування російського наступу та забезпечення кращих позицій для переговорів про припинення війни «Томагавки» мають дальність польоту близько 1550 миль, що достатньо для удару по російській території. Ці крилаті ракети великої дальності використовуються для проникнення вглиб території ворога.

«Протягом останніх 300 років наше протистояння, тобто протистояння між Україною та Росією, було нашим шансом здобути незалежність. І я впевнений, що ми виграємо цю війну», – додав Ширяєв.

Олег Ширяєв в інтервʼю Fox News зазначив, що навіть якщо США не нададуть Україні «Томагавки», українська армія здатна відбити російську агресію.

«Я впевнений, що наші збройні сили продовжуватимуть захищати суверенітет України незалежно від типу та кількості зброї, яку ми отримаємо. Хоча я вважаю, що Україна отримала б велику користь від постачання ракет «Томагавк», з огляду на доведену точність цієї зброї. Ми знаємо, що на політичному рівні відбувається багато чого, і ми будемо захищати нашу країну всіма засобами, які маємо в своєму розпорядженні», – сказав Ширяєв.

Український командир наголосив, що Україна зупинила російське просування в Сумській області, а відвоювання утримуваної росією території в цьому регіоні зміцнить позиції України в будь-яких переговорах про закінчення війни, що є ключовим пріоритетом для Дональда Трампа.

Ширяєв описав тактику росії на фронті як «мʼясорубки». «Кожне велике чи мале місто буде об'єктом запеклих боїв, і росіяни втратять тут велику кількість особового складу», – сказав Ширяєв Fox News.