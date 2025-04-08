Герой України попередив про можливе загострення на одному з напрямків фронту

Герой України Віталій Литвин.

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Герой України Віталій Литвин заявив, що найбільша загроза загострення на фронті зараз — на Куп’янському напрямку.

Про це він сказав в інтерв’ю Українській правді.

За його словами, окрім Курщини й Покровського напрямку, найбільш критичною залишається ситуація в районі Куп’янська – як на півночі, так і півдні міста.

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“Я про обидва. Там, звісно, є водна перешкода, а перейти її дуже складно. Ми одними з останніх виходили з Сєвєродонецька, перепливаючи на БТРі Сіверський Донець. Але ворога ми там знищили набагато більше”, — зазначив Литвин.

Він пояснив, що якщо росіяни вийдуть на рубіж по річці Оскіл у районі Куп’янська, вони зможуть просуватися вздовж неї, створюючи так звані вогневі “мішки”, де українські сили змушені будуть ризикувати під ворожим вогнем при доставці боєприпасів та евакуації поранених.

“Ворог робить “мішки”, охоплюючи населені пункти, а нам у ці “мішки” треба доставляти БК, провізію, людей”, – каже військовий.

Окрему загрозу становить високий рівень розвідки з боку РФ, яка активно застосовує “Суперками”, “Орлани”, “Ланцети” та FPV-дрони для виявлення і знищення українських переправ.

“Один боєприпас, один уламок – це знищена техніка, поранений особовий склад і у першу чергу невиконане бойове завдання”, — наголосив Литвин.

Також він підтвердив, що росіяни, ймовірно, планують не лише спробу перейти на сторону Куп’янська, але й спуститися вниз по Осколу та Сіверському Дінцю в напрямку північної Донеччини, з подальшою атакою на Краматорську агломерацію з півночі.

“Так, це було б дуже логічно”, — зазначив боєць.

“Зараз, коли виникають вогняні “мішки”, наші командири батальйонів частіше приймають рішення про те, що треба зберегти особовий склад і вийти”, — додав він, підкреслюючи серйозність загроз на цьому напрямку.

Раніше повідомлялось, що середній термін життя окупанта на Куп'янському напрямку становить три тижні. Це проміжок від того, як його мобілізували, до того, як його утилізували. Так, кожні три тижні відбувається масовий штурм