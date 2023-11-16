Херсон без Росії: як живе місто після звільнення від окупантів

Росіяни щодоби випускають по Херсону десятки снарядів чи керованих авіабомб, і сліди руйнацій видно на багатьох вулицях. Однак життя в місті не зупинилося.

Про те, як наразі живе місто - пише видання The Washington Post.

Життя у Херсоні від часу деокупації перетворилося на екстрим. Росіяни постійно мстяться місту за проукраїнську позицію.

"Супермаркети й ресторани працюють і заповнені, дорослі грають на спортивних, а діти на дитячих майданчиках, у місті відбуваються заняття з йоги та поетичні вечори. Попри те, що наразі у місті лишається близько 20% від його довоєнного населення ― 73 тисячі людей", - пише видання.

Останнім часом, коли ЗСУ створили плацдарм на лівому березі Дніпра в районі села Кринки, російські обстріли стали інтенсивнішими. Окупанти гатять і по цілях, що вважають військовими, і по цивільних ― про це свідчить збільшення кількості поранених і вбитих через російські обстріли. Втім, українські війська відповідають тим же: кількість "виходів" на лівий берег теж стала відчутно більшою, запевняють WP місцеві.

Щоб перетнути Дніпро, українським військовим потрібно близько двадцяти хвилин, пише видання. Найнебезпечніше ― це сісти в човен і вилізти з нього на іншому березі, хоча й під час руху росіяни намагаються поцілити в бійців. Морські піхотинці перетинають річку в будь-який час доби, однак найактивніше роблять це вночі ― а росіяни намагаються вистежити їх за допомогою тепловізорів. Недосвідчених бійців на такі завдання не беруть, пише видання.

Тимчасом у Херсоні напрочуд швидко розбирають завали й ремонтують зруйновані окупантами обʼєкти інфраструктури. У цьому часто беруть участь місцеві мешканці.

"Люди дуже обʼєднані. Думаю, ми тут незламні. У Херсоні залишилися люди з херсонською душею, ті, хто люблять його таким, яким він був. Це наше місто, і нам його відновлювати", ― сказала виданню Ірина Литвиненко, медсестра з місцевого реабілітаційного центру для дітей з інвалідністю.

Нагадаємо, Херсон повернувся під контроль влади України. 11 листопада Міністерство оборони України повідомило, що до міста заходять ЗСУ. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії, повідомили у Міноборони. Того ж дня у центрі міста підняли український прапор.

14 листопада звільнений Херсон відвідав президент України Володимир Зеленський.

Читайте також: