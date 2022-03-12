Херсон - це Україна: Кулеба закликав ввести ще жорсткіші санкції через спробу РФ провести псевдореферендум

Херсон - це Україна: Кулеба закликав ввести ще жорсткіші санкції через спробу РФ провести псевдореферендум

Проти РФ мають бути введені жорсткі санкції в разі втілення цих планів.

Росія за методичками 2014 року намагається провести у Херсоні псевдореферендум. Очільник МЗС України закликав партнерів ввести ще жорсткіші санкції проти країни-агресорки.

Про це Дмитро Кулеба написав у Twitter.

"За методичкою 2014 року, РФ відчайдушно намагається провести бутафорський "референдум" за "народну республіку" в Херсоні. Підтримка серед людей нульова, тому це повна фікція. Проти РФ мають бути введені жорсткі санкції в разі втілення цих планів. Херсон є і завжди буде Україною", - наголосив Кулеба.

За методичкою 2014 року, РФ відчайдушно намагається провести бутафорський «референдум» за «народну республіку» в Херсоні. Підтримка серед людей нульова, тому це повна фікція. Проти РФ мають бути введені жорсткі санкції в разі втілення цих планів. Херсон є і завжди буде Україною. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 12, 2022

Раніше у прокуратурі Херсонської області повідомляли, що Росія готується провести на території Херсонської області "референдум" щодо створення "Херсонської народної республіки".

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