Херсон дає відсіч – цивільні українці не дають окупантам забути, що вони в місті ненадовго

Учасники мітингу кажуть, російські солдати не чекали такої реакції від місцевих.
Перебої з продуктами та ліками, розграбовані окупантами магазини, відсутність електрики та зв'язку - у таких умовах Херсонщина живе другий тиждень. Захоплена телевежа, що транслює російські канали, відключений мобільний зв'язок та Інтернет. Але люди не здаються. Напередодні херсонці вразили своєю сміливістю і відвагою всю Україну. Під дулами автоматів вийшли на мітинг, щоб заявити, що Херсон - це Україна.
Про це йдеться в ТСН.
Близько двох тисяч сміливих херсонців вийшло на Площу Свободи в центрі, щоб показати російським військовим, які насправді настрої в Херсоні.
Саме тут росіяни мали зняти для своїх ЗМІ картинку, як херсонці кличуть Путіна і хочуть приєднатися до Росії. Для цього була завезена спеціальна масовка з Криму. Але херсонці оточили їх із українськими прапорами і зіпсували увесь сценарій.
Зняти постановочний мітинг про те, що Херсон кличе Путіна російські журналісти пропонували багатьом херсонським операторам. Ті скерували пропагандистів за російським кораблем. Натомість, соцмережі вибухнули кадрами з Херсона. Люди не розійшлися, навіть коли військові почали стріляти.
Учасники мітингу кажуть, російські солдати не чекали такої реакції. Згодом їх машини виїхали із центру міста. На російський БТР заскочив відчайдух із прапором і так проїхався центральним проспектом.
Далі люди пройшлися ходою містом і продовжили мітинг у парку Слави, біля меморіалу загиблим захисникам Херсона у Другій світовій.
Все це відбулося на 5 день оточення Херсона. Незважаючи на порожні полички в магазинах і великі черги за продуктами, напередодні херсонці не взяли нічого з російського гумконвою і навіть голіруч зупиняли фури з ворожими подачками.
Люди сподіваються на допомогу від своїх. Поки що розпродують запаси магазинів та гуртівень. Надвечір з'явилася інформація, що російські військові покинули місто. Натомість контролювати Херсон зайшла загарбницька нацгвардія. Але у місті попри всі загрози і випробування вірять - це не надовго. У соцмережах містяни флешмоб "Херсон - це Україна".