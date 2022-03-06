Херсон дає відсіч – цивільні українці не дають окупантам забути, що вони в місті ненадовго

Херсон дає відсіч – цивільні українці не дають окупантам забути, що вони в місті ненадовго

Учасники мітингу кажуть, російські солдати не чекали такої реакції від місцевих.

Перебої з продуктами та ліками, розграбовані окупантами магазини, відсутність електрики та зв'язку - у таких умовах Херсонщина живе другий тиждень. Захоплена телевежа, що транслює російські канали, відключений мобільний зв'язок та Інтернет. Але люди не здаються. Напередодні херсонці вразили своєю сміливістю і відвагою всю Україну. Під дулами автоматів вийшли на мітинг, щоб заявити, що Херсон - це Україна.

Про це йдеться в ТСН.

Близько двох тисяч сміливих херсонців вийшло на Площу Свободи в центрі, щоб показати російським військовим, які насправді настрої в Херсоні.

Саме тут росіяни мали зняти для своїх ЗМІ картинку, як херсонці кличуть Путіна і хочуть приєднатися до Росії. Для цього була завезена спеціальна масовка з Криму. Але херсонці оточили їх із українськими прапорами і зіпсували увесь сценарій.

Зняти постановочний мітинг про те, що Херсон кличе Путіна російські журналісти пропонували багатьом херсонським операторам. Ті скерували пропагандистів за російським кораблем. Натомість, соцмережі вибухнули кадрами з Херсона. Люди не розійшлися, навіть коли військові почали стріляти.

Під дулами автоматів вийшли на мітинг, щоб заявити: "Херсон - це Україна"

Учасники мітингу кажуть, російські солдати не чекали такої реакції. Згодом їх машини виїхали із центру міста. На російський БТР заскочив відчайдух із прапором і так проїхався центральним проспектом.

Далі люди пройшлися ходою містом і продовжили мітинг у парку Слави, біля меморіалу загиблим захисникам Херсона у Другій світовій.

Все це відбулося на 5 день оточення Херсона. Незважаючи на порожні полички в магазинах і великі черги за продуктами, напередодні херсонці не взяли нічого з російського гумконвою і навіть голіруч зупиняли фури з ворожими подачками.

Люди сподіваються на допомогу від своїх. Поки що розпродують запаси магазинів та гуртівень. Надвечір з'явилася інформація, що російські військові покинули місто. Натомість контролювати Херсон зайшла загарбницька нацгвардія. Але у місті попри всі загрози і випробування вірять - це не надовго. У соцмережах містяни флешмоб "Херсон - це Україна".