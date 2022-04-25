Херсон, Миколаїв, Кривий Ріг: у Генштабі ЗСУ розповіли, де ворог зосереджує сили на Південнобузькому напрямку

На Південнобузькому напрямку ворог зосереджує основні зусилля на напрямках Херсон - Миколаїв та Херсон - Кривий Ріг.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Як зазначається, російські окупанти проводять перегрупування військ, намагаються закріпитися на місцевості, посилюють угруповання ствольної та реактивної артилерії, а також здійснюють накопичення боєприпасів та ПММ.
“На тимчасово захопленій території Херсонської області, в селищі міського типу Велика Олександрівка, окупанти оголосили місцевому населенню про необхідність у термін до 28 квітня залишити населений пункт. До жителів, які не виконають наказ, буде застосовано примусову евакуацію”, - розповіли у Генштабі ЗСУ.
Там також зазначили, що на тимчасово захопленій території Запорізької області, в місті Енергодар, співробітниками федеральної служби безпеки РФ продовжується проведення фільтраційних заходів.
Нагадаємо, що у Луганській області стався "вибух газу" у міськвиконкомі. Загинув так званий "народний мер".
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