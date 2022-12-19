Херсон пережив новий потужний обстріл: росіяни накрили один із районів суцільним квадратом

“Тихо” в Херсоні - це окрема категорія часу, яка вимірюється десятками хвилин.

Херсон та околиці щодня під щільними обстрілами росіян. З лівого берега Дніпра окупанти гатять по місту всіма можливими артилерійськими системами. Відстань до житлових кварталів, які й обирають собі за ціль росіяни тут настільки мала, що дістають до людських обійсть навіть міномети, йдеться в ТСН.

Цього разу, снаряд, який забрав життя цивільних, розірвався поблизу невеликого магазинчику в середмісті Херсона. Поліцейські на місці зібрали докази чергового злочину росіян.

Ще один приліт стався на сусідній вулиці, зайнялася будівля, але вогонь миттєво загасили бригади рятувальників. Вибухом пошкодило дроти електромережі. “Я чув свіст, потім почалися прильоти, я думав, що уже в наш дім прілетіло”, - каже херсонець Іван.

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Район рашисти накрили фактично суцільним квадратом - кожні кількадесят метрів поруйновані будинки і вирви від снарядів в асфальті.

Сергій порався у купі будівельного сміття, яке було його великою кімнатою, лопатою намагався відкопати документи. Його після вибуху оглушило, тому не чув перші крики дружини, яка його кликала, поки він лежав під уламками дому. “В очах потемніло, потім уже, коли очі розплющив, дивлюся, чисте небо. Думаю, хоча б не завалило вже до кінця, хоч виберусь сам. Пощастило”, - пригадує чоловік.

Насправді пощастило тут всім мешканцям двору. Враховуючи силу вибуху, яка вирвала і, немов химерну декорацію, закинула на дроти частину воріт, а також кількість осколків, які прошили, здається, все навколо, це диво, що ніхто не отримав пошкоджень.

Мін і снарядів, а також реактивних ракет росіяни не жалкують, запускаючи на голови цивільних. Таке тут відбувається щодня і стало настільки буденним, що люди вже навіть особливо й не задаються питанням: “Навіщо вони це роблять?”.

“Тихо” в Херсоні - це окрема категорія часу, яка вимірюється десятками хвилин. Все місто фактично на лінії фронту, який проходить тут по Дніпру. Попри щоденні терористичні, масовані обстріли по цивільним, містяни, таки намагаються якось жити в цьому пеклі.

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