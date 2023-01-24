Херсон - під ворожим вогнем: Росія атакувала пологовий будинок, школу та поліклініку (фото)

На щастя, внаслідок обстрілів постраждалих немає.

Пізно ввечері вівторка, 24 січня, окупаційні війська відкрили вогонь по пологовому будинку, школі та поліклініці Херсона. Після обстрілів виникла пожежа у пологовому.

Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

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На щастя, постраждалих немає. Внаслідок ворожої атаки пошкодження зазнали цивільні об'єкти: у будівлях вибиті вікна, двері, пошкодженні стіни.

"Будівля пологового будинку пошкоджена, на четвертому поверсі почалося задимлення. Пацієнток у приміщеннях не було, лише медичні працівники. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав. Немає постраждалих й у школі та поліклініці, але у будівлях вибиті вікна, двері, також уламки російського снаряду поцілили у газову трубу", - зауважив посадовець.

Очільник області додав, що на місця ударів Росії виїхали всі екстрені служби.

Як пишуть місцеві пабліки, Херсон обстріляли із реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) "Град".

Нагадаємо, мешканці Херсонщини чекають на підступність росіян у моменти, коли немає обстрілів.

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