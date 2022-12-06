Херсон під ворожими обстрілами: як живе місто після звільнення від окупантів (фото і відео)

У Херсоні росіяни при відступі зруйнували практично всю енергетичну інфраструктуру.

Херсон після звільнення почав оживати, у місті відкрилися банки і супермаркети, відновила роботу "Укрпошта", також відновлено залізничне сполучення. Більшій частині міста повернули світло, проте гуманітарна ситуація залишається важкою. В Херсоні встановили спеціальні намети, де можна зігрітися, отримати гарячі напої та їжу, зарядити телефони та скористатися Інтернетом.

Водночас, ворожа артилерія регулярно обстрілює місто, від снарядів окупантів продовжують гинути мирні жителі. Українські військові наполегливо не рекомендують тим, хто встиг виїхати з Херсона до окупації, поспішати повертатися до домівок, оскільки в місті небезпечно.

ТСН.ua зібрав подробиці, як живе місто, до якого доторкнувся "руський мір".

Одним із головних завдань влади залишається відновлення в домівках херсонців електропостачання.

Як повідомив керівник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, енергетики працюють цілодобово. У Херсоні, в якому росіяни зруйнували практично всю енергетичну інфраструктуру, світло відновлено вже на понад 85%.

За словами Янушевича, електропостачання обов'язково відновлять в кожному населеному пункті Херсонщини.

Водночас, у Херсоні 5 грудня відновила роботу насосна станція, яка забезпечує водою більшість місцевих мешканців.

"Сьогодні у Херсоні подали напругу до свердловини для наповнення резервуарів насосної водопровідної станції №2 з нормальним тиском. Тож у 70% містян з'явиться вода у домівках", - розповів голова Херсонської ОВА.

Місцева влада оприлюднила адреси "пунктів незламності", куди можна прийти, аби зігрітися, підзарядити свої гаджети та скористатися Інтернетом.

Обстріли Херсона

Російські окупанти, що окопалися на лівому березі Дніпра, майже щодня завдають артилерійських ударів по місту.

Зокрема, війська РФ вдень 4 грудня обстріляли Таврійський мікрорайон Херсона. Окупанти поцілили у багатоповерхівку. У результаті ворожого обстрілу пошкоджено стіни, вікна та газопровід. Також снаряд влучив у студентський гуртожиток.

На щастя, постраждалих серед мирних жителів немає.

2 грудня окупанти обстріляли житлові квартали Херсона, через обстріли є руйнування житлових будинків та іншої цивільної інфраструктури міста. Зокрема, ворог поцілив у онкологічний диспансер. Через обстріли поранення отримала 1 людина.

1 грудня через потужний обстріл місто було знеструмлено.

29 листопада окупанти завдали удару по обласній клінічній лікарні у Херсоні. В будівлі були вибиті вікна, про постраждалих не повідомлялося.

27 листопада російські війська завдали удару по лініях електропередач у Херсоні, які живлять нещодавно звільнений обласний центр.

У період від 20 до 24 листопада було зафіксовано 62 ворожі "прильоти" по Херсону. Внаслідок обстрілів загинули 15 людей, ще 64 – зазнали поранень.

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