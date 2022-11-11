Херсон повертається під контроль України: у ГУР повідомили, що ЗСУ заходять до міста

Херсон, який був окупований ще на початку березня, 11 листопада повертається під контроль України. Збройні сили уже заходять до українського міста.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Українська розвідка закликала російських окупантів, які перебувають у місті здатись до полону та не чинити спротиву ЗСУ.

"Херсон повертається під контроль України, до міста заходять частини ЗСУ. Шляхи відступу російських окупантів – під вогневим контролем української армії. Будь-які спроби протидіяти Збройним силам України буде припинено. Кожен російський військовослужбовець, який чинитиме опір, буде знищений", - йдеться у повідомленні української розвідки.

Контрнаступ на Херсон

Українські військові влітку повідомили про початок наступу на окупований Херсон. Усі переправи на правому березі Херсонщини були взяті під вогневий контроль. ЗСУ регулярно обстрілювали мости та переправи, через які окупанти перевозили озброєння. Наприкінці вересня росіяни провели на тимчасово окупованих українських територіях фейкові "референдуми".

9 листопада міністр оборони держави-агресора Сергій Шойгу повідомив, що Росія виводить свої війська з окупованого Херсона. 11 листопада українські захисники зайшли до Херсона.

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