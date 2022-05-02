Херсон повернувся в 90-ті: нелегальні товари з багажників, а мобільний зв’язок та Інтернет ледь жевріють

Третій день без зв’язку - окупована Херсонщина опинилася ще й в інформаційній ізоляції, мобільний зв’язок та Інтернет зник увечері 30 квітня.

Серед місцевих виникла паніка, хвилювались і їхніх рідних з інших регіонів, що не могли додзвонитися до Херсону, йдеться в ТСН.

«Живі, здорові, все добре» - це квапляться повідомити рідним люди, яким вдалося спіймати зв’язок у заблокованому місті. Два дні було пошкоджено Мережі українських провайдерів і місто повністю опинилося без зв’язку, не працювали ані телефони, ані Інтернет. Зараз, із перебоями зв’язок відновив лише один провайдер, тож на місці, де можна спіймати сигнали, нині натовп херсонців.

У Міністерстві цифрових технологій вже заявили: мережі мобільного і Інтернет зв’язку пошкодили окупанти- навмисне. Аби посіяти паніку і викликати зневіру серед жителей Херсона. Паралельно почали ширити чутки, що українська армія нібито потерпає поразку в боях. Щойно з’явився слабкий Інтернет, люди почали читати українські новини. Тим часом в теле і радіоефірі лишились виключно російські канали. Українські можуть дивитися лише власники супутникових антен.

Напередодні російські військові захопили міськраду і призначили свого мера. Бо законний мер на співпрацю не погодився, заявив, що його команда буде керувати дистанційно. Але як це зробити зараз, без будь-якого зв’язку велике питання.

Доки в місті не з’явився стабільний Інтернет, не працюють банкомати і термінали. Уся торгівля остаточно перейшла на готівку. Великі торгівельні мережі, розпродавши залишки товарів, зачинилися. Не працює і більшість аптек. В регіон наче повернулися 90-ті роки, усі шляхи ведуть на ринок, лише там є їжа та засоби гігієни.

У багажниках авто, на розкладних столиках і просто на дорозі - тут є, здається, усе. Від місцевих херсонських овочів до спиртного, цукерок, цигарок . Проте більшість товарів — завезені з окупованого Криму, навіть ліки.

Українські ліки, ризикуючи життям, завозять волонтери. Російські- везуть перекупники, що їздять до Криму. Жодного гуманітарного конвою до окупованої області досі не пропустили. Замість заспокійливого херсонці купують соняшникове насіння. «Сємки — це херсонський антистрес. Дайте баночку, будь ласка», - жартома кажуть місцеві.

Сьогодні на околицях Херсона було чутно кілька вибухів. Той, хто таки зміг зайти в Інтернет, прочитав повідомлення від ЗСУ. Під Чорнобаївкою знищило черговий склад боєприпасів. Рахунок 18:0 і це єдина радісна новина для херсонців сьогодні - вона означає, що наші близько.

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