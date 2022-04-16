Херсон повністю закриють та відключать весь зв'язок: окупанти не залишають намірів створити так звану республіку "ХНР"

Херсон повністю закриють та відключать весь зв'язок: окупанти не залишають намірів створити так звану республіку "ХНР"

Псевдореферендум планують провести у період від 1 травня до 10 травня 2022 року.

Окупаційні війська не залишають спроб створити на території Херсонської області так звану республіку "ХНР". Загарбники зазделегідь готують протоколи про результати "голосування", вигідні для окупаційної влади.

Про це повідомляє українська омбудсменка Людмила Денісова.

Як вона зазначає, у Херсоні планують використати схему псевдореферендумів, які проводили окупанти в 2014 році в Луганську та Донецьку, коли замість будь-якого виявлення влади народу було створено лише картинку для російського телебачення.

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За інформацією свідків, у типографії міста Нова Каховка друкують "бюлетені" для проведення "референдуму". Вочевидь, усі протоколи про результати так званого "голосування" будуть підготовлені заздалегідь та завезені до обласного центру.

За словами Денісової, псевдореферендум планують провести у період від 1 травня до 10 травня 2022 року. У цей період мають намір закрити Херсон на в’їзд та виїзд та відключити весь зв'язок.

"Провести "референдум" загарбникам буде складно, адже героїчне населення всієї Херсонщини продовжує виходити на акції протесту окупації з гаслами "Херсон – це Україна!", незважаючи на застосування рашистами зброї та силового розгону мітингів", - написала омбудсменка.

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Денісова звертається до Комісії ООН з розслідування прав людини під час військового вторгнення рф в Україну ці факти воєнних злочинів та порушень прав людини рф в Україні.

Нагадаємо, 12 березня стало відомо, що російські окупанти готуються провести "референдум" щодо оголошення Херсонської області "народною республікою".

Проте Херсонська облрада ввечері зібралася на екстрене засідання та своїми голосами відкинула ідею створення "ХНР".

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко підтвердив, що депутати обласної ради затвердили належність Херсонської області до України та виключили утворення будь-яких республік.

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