Херсон стане містом диверсій і терактів: журналіст попередив, скільки часу ще не буде спокійного життя

У місті залишилось багато російських ДРГ, які наробили багато схронів і позаймали багато квартир.

У Херсоні спокійного життя не буде ще у найближчі кілька місяців, адже в місті діятимуть ворожі ДРГ, які можуть скоювати теракти.

Про це в інтерв’ю ТСН розповів херсонський журналіст Костянтин Риженко.

"Я думаю, що це буде складний місяць для Херсона у плані інфраструктури зруйнованої, і яка руйнуватиметься. По-друге, це буде місто диверсій, місто терактів, тому що дуже багато російських ДРГ залишилися сплячими в місті. Вони наробили величезну кількість схронів. Вони позаймали багато квартир", – повідомив журналіст.

Він також розповів, російські окупанти часто шляхом шантажу завербували в Херсоні багато людей.

"Тобто вони не просто так викрадали родичів людей і в цілому херсонців. Тобто в них там буде багато очей, координаторів просто щонайменше з примусу. Тому що от сидить людина, в неї родич на лівому березі і від неї залежить його життя. І їй або доведеться щось розповідати, або доведеться щось робити для того, щоби якось убезпечити своїх родичів", – пояснив Риженко.

За його оцінками, спокійного життя в Херсоні не буде щонайменше до кінця лютого.

"Херсон буде вкрай складний, поки не пройде зачистка, поки туди не зайдуть сили СБУ, які вміють безпосередньо працювати з проблемним цивільним населенням. А це, напевне, до кінця січня, можливо, навіть лютого, буде постійно таке відбуватися в самому місті. То якісь ДРГ, то якісь вибухи чи ще щось. Спокійного життя там у найближчі кілька місяців можна не очікувати", – прогнозує журналіст.

Нагадаємо, 11 листопада Херсон повернувся під контроль України і ЗСУ вже заходять до міста, повідомили в розвідці.

Ще до офіційного повідомлення від ГУР у Мережі почали з'являтися фото й відео, як місцеві жителі Херсона на вулицях зустрічають ЗСУ з українськими прапорами.

Зауважимо, як анонсував радник Офісу президента Олексій Арестович, контрнаступ ЗСУ в Херсонській області може бути яскравішим, аніж це було на Харківщині – і щодо трофейної техніки, і щодо кількості полонених.

Українські прапори вже в Херсоні – Наталія Гуменюк

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