Херсон та правий берег Дніпра перебуватимуть в небезпеці навіть після відступу росіян - експерт

Українським військам зараз немає сенсу форсувати Дніпро. Це небезпечно, особливо в теперішніх умовах, коли росіяни сконцентрували великі сили на лівому березі.

Таку думку висловив в інтерв’ю ТСН.ua заступник директора Центру армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь.

“Росіяни значну частину сил все ж залишать на лівому березі, і це дуже позитивно для українських військ, бо ми стабілізуємо фронт. Але це буде небезпечно з точки зору застосування артилерії росіянами. Тобто можна сказати, що територія в радіусі 15 кілометрів — це точно буде територія дуже небезпечна, я маю на увазі правий берег. Зокрема й Херсон потрапляє під потенційний артилерійський обстріл”, - зауважив експерт.

За його словами, українській армії постійно потрібно буде виявляти вогневі позиції росіян на лівому березі і їх знищувати, тобто займатися контрбатарейною боротьбою.

Водночас така стабілізація фронту дозволить ЗСУ активніше діяти на інших ділянках фронту.

“Українські війська зможуть вивільнити значні сили і скерувати їх на інші напрямки — Мелітополь, Маріуполь, Донбас, північна частина Луганщини. Це може дуже посилити наші можливості”, - відзначив експерт.

На думку Михайла Самуся, росіяни на лівому березі, ймовірно, розмістять так званих “мобіків”, а залишки десантників і морської піхоти, які виживуть, можуть бути перекинуті на Павлівку, яка має величезне значення для ситуації на Донбасі.

Нагадаємо, після зруйнування Кримського моста може бути також перерване постачання для угруповання російської армії на півдні України, яке забезпечувала залізнична гілка на Херсон через Волноваху. Тепер це транспортне сполучення може опинитися в досяжності української артилерії.

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