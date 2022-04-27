У Херсоні у людей, які вийшли на мирний мітинг проти російської окупації, летіли гранати, є поранені

У Херсоні у людей, які вийшли на мирний мітинг проти російської окупації, летіли гранати, є поранені

Російські військові у Херсоні кидали у людей, які вийшли на мирний мітинг проти окупації, гранати зі сльозогінним газом та світлошумові. Травмовано двох осіб.

У Херсоні розігнали людей, які вийшли на мирний мітинг проти російської окупації.

Про це повідомляє місцеве видання Міст.

Російські військові кидали у людей гранати — зі сльозогінним газом та світлошумові.

Працівниця швидкої допомоги повідомила Суспільному, що під час розгону мирного мітингу у Херсоні були травмовані двоє людей.

«Травмовано чоловіка 50 років, розірвалася димова шашка поряд з ним і він отримав відкритий перелом кісток лівої гомілки. Друга травмована — це жінка 71 рік, біля неї щось вибухнуло, на ній згоріла куртка, вона зазнала опіків грудної клітки і спини, складну травму грудної клітки», — сказала вона.

За її словами жінка наразі перебуває в обласній лікарні, чоловіку надають допомогу у травмопункті.

Чоловік незрячий, під час розгону мітингу російськими військовими він йшов з дружиною повз Головпоштамт.

Нагадаємо, що херсонці вкотре висловили свою позицію, що не бажають бачити окупантів у рідному місті, і тим паче голосувати за будь-яке квазіутворення і провели мітинг за Україну з плакатами та державними прапорами.

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