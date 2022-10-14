Херсон уже близько: в ЗСУ кавуном тонко натякнули на хороші новини з півдня (відео)

За даними західних аналітиків, українська армія здатна відвоювати Херсон і повернути контроль над правим берегом Дніпра вже наступного тижня.

Начальник пресслужби 63-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Олег Зелінський кавуном тонко натякнув, що скоро українцям варто чекати на хороші новини з фронту щодо деокупації Херсона.

Він в ефірі телемарафону надкусив кавун, відповідаючи на запитання про звільнення Херсона.

Так, ведучий "Суспільного" Євгеній Агарков сказав, що за даними західних аналітиків, українська армія здатна відвоювати Херсон і повернути контроль над правим берегом Дніпра вже наступного тижня. Після цього він попросив військового прокоментувати цю інформацію і відповісти, коли ж почнеться контрнаступ ЗСУ на Херсон. Зелінський відповів, що він чекав на це запитання і підготувався. Він дістав скибку кавуна, надкусив у прямому ефірі і сказав, що варто на цю інформацію почекати від Генштабу ЗСУ.

"Ми коментувати не можемо, тому що це зараз заборонено. Дочекайтеся від Генерального штабу інформації. Вам усе повідомлять, усе розкажуть. І все буде Україна", - сказав Зелінський, тримаючи в руках надкушений кавун.

Контрнаступ ЗСУ на Херсонщині: що відомо

Українська армія від початку жовтня, за даними МВС, звільнила понад 50 населених пунктів Херсонщини. Важливим для Збройних сил стало звільнення Давидового Броду, де російські окупанти мали доволі міцні позиції.

ЗСУ продовжують завдавати потужних ударів по скупченнях окупантів на Херсонщині. Зокрема, українські військові 13 жовтня знищили командно-спостережний пункт ворожого батальйону в Бериславському районі Херсонської області.

Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань поінформував, що станом на зараз українська армія зачистила один "котел", в якому перебували російські військові. Зараз лінія фронту проходить впритул до Милового. Це означає, що ЗСУ наблизилися до Берислава.

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