Херсон - важливий напрямок для двох сторін: аналітики пояснили, чого окупанти виходять з міста

Російські окупанти отримали наказ вийти з Херсону, щоб не опинитися в оточенні. Водночас місто залишається важливим об’єктом для двух сторін: України та РФ.

Російським військам загрожує оточення. Тому вони отримали наказ Шойгу відійти від Херсона. Відсут росіян стане великою перемогою українських військових в битві за південно-східну Україну.

Про це повідомили аналітики видання Financial Times.

Як зазначається, відступ окупантів з Херсону позбавляє Кремль найбільшого військового досягнення у війні, яку розв’язала РФ. Сам же Херсон має стратегічне значення для Путіна, оскільки місто розташоване близько до Криму. А контроль ЗСУ над обласним центром розширить можливості української армії.

Водночас відступаючи з Херсону, росіяни прагнуть закріпитися на іншому березі річки - там вони тижнями будували оборонні лінії. В той час як Захід вважає, що Україна зможе повернути північно-західний берег Дніпра до кінця листопада.

Значення Херсона у війні Росії проти України

Херсон - це єдине місто обласного значення, яке окупанти змогли захопити. При цьому місто має велику цінність і для українських військових, які зможуть переналаштувати свій контрнаступ, оскільки Херсон з’єднує Україну з окупованим РФ Кримом.

Херсон розташований у 100 кілометрах від перейшийка, який забезпечує армію Росії зброєю та живою силою.

“Це призведе до того, що три важливі дороги, які пролягають на сухопутному мосту, а також низка російських логістичних об'єктів і складів з боєприпасами опиниться в зоні дії високоточної ракетної системи України”, – наголосили аналітики.

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