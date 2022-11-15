"Херсон вільний": Зеленський назвав деокупацію міста переламним моментом війни

Український президент Володимир Зеленський назвав визвольну операцію ЗСУ в Херсоні переламним моментом у війні, яку РФ розпочала проти України 24 лютого.

Таку думку глава держави висловив у своєму зверненні до учасників G20.

Президент провів аналогію з Нормандською операцією під час Другої світової війни в північно-західній Франції. За його словами, подібні події символізують зміниі "після яких люди вже знали, чия буде перемога, хоча ще й доводилося воювати заради неї".

"Херсон – це одне з найважливіших міст півдня нашої країни і єдиний обласний центр, який Росії вдалося захопити після 24 лютого. І ось Херсон уже вільний. Це як, наприклад, D-Day – висадка союзників у Нормандії. Вона ще не була крапкою в боротьбі проти зла, але вже визначала увесь подальший перебіг подій. Саме це ми відчуваємо зараз. Зараз, коли Херсон вільний", - наголосив Зеленський.

Звільнення Херсона

ЗСУ звільнили Херсон 11 листопада. Двома днями раніше, 9 листопада, Міноборони РФ заявило, мовляв, хоче відвести свою армію з Херсона. Вже 11 листопада прозвітували, що без втрат відійшли на "заздалегідь підготовлені оборонні рубежі та позиції". Окупанти також заявили про перенесення "столиці" з Херсона до Генічеська. Мовляв, там зосереджено всі основні органи влади.

У понеділок, 14 листопада, звільнене від російських окупантів місто відвідав президент Володимир Зеленський. Глава держави взяв участь у церемонії підняття прапора України.

Тим часом у Москві досі вважають Херсон російським. У Кремлі заявляють, що статус окупованого регіону "закріплений". Саме тому, наглошують у Путіна, "немає і не може бути жодних змін".

Втім, небагатослівними були в Москві, коментуючи приїзд до Херсона Зеленського. Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що "Херсон - територія РФ".

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