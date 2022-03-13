"Херсон є і буде Україною" - Колихаєв звернувся до містян на фоні чуток про "референдум" окупантів

"Херсон є і буде Україною" - Колихаєв звернувся до містян на фоні чуток про "референдум" окупантів

Мер міста запевнив, що місто залишиться українським.

Російські окупанти намагаються підкупити людей у районах Херсонської області і привезти їх на мітинг за утворення так званої “ХНР”.

Про це повідомив херсонський міський голова Ігор Колихає у прямому ефірі "Єдиних новин", пише Суспільне.

Ігор Колихаєв сказав, що “Херсон є і буде Україною, а його жителі – патріоти”.

Також відомо, що 13 березня місто відзначає 78-річницю визволення від нацистів і планується проведення мітингів у Херсоні на 12 годину. Депутати міськради підтримали рішення депутатського корпусу обласної ради і виступили проти утворення "народної республіки".

Щодо гуманітарної ситуації в місті, то мер сказав, що "зеленого коридору" не дають і наразі влада працює над цим питанням.

"Ми дійсно потребуємо продуктів, але намагаємось залучати виробництва, які ще можуть працювати. У медичних закладах закінчуються медикаменти. Ведемо перемовини, щоб аптеки відкрились. Вчора вдалось добути трохи інсуліну. У Херсоні – більше шести тисяч людей, які його потребують", - сказав Ігор Колихаєв.

Нагадаємо, у прокуратурі повідомили, що Росія готується провести на території Херсонської області "референдум" щодо створення "Херсонської народної республіки". На таку звістку зреагував голова МЗС України Дмитро Кулеба та закликав партнерів запровадити ще жорсткіші санкції проти країни-агресорки.

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