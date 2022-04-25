Херсон є ключовим для досягнення мети Росії - розвідка Великої Британії

Херсон є ключовим для досягнення мети Росії - розвідка Великої Британії

Окупанти намагаються створити сухопутний сполучення з Кримом і домінувати на півдні України.

Для Росії проведення псевдореферендуму в тимчасово окупованому Херсоні є ключовим, щоб виправдати свою окупацію півдня України.

Про це повідомляє Міністерство оборони Британії з посиланням на дані розвідки.

"Росія планує організувати "референдум" у місті Херсон, щоб виправдати свою окупацію. Місто є ключовим для досягнення мети Росії – створити сухопутний сполучення з Кримом і домінувати на півдні України", - йдеться у повідомленні.

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У Міноборони Британії нагадали, що 2014 року Кремль проводив аналогічні заходи в українській Автономній Республіці Крим. захоплення.

"Власні внутрішні вибори в Росії супроводжувалися звинуваченнями у фальсифікації результатів голосування, а високопоставленій опозиції не дозволили балотуватися", – додають у розвідці.

Раніше стало відомо, що в окупованій частині Херсонської області загарбники прискорили підготовку "референдуму" для проголошення "ХНР". Дату фейкового "волевиявлення" ЗС РФ призначили на 27 квітня.

Однак наміри окупаційних сил призначити нового "керівника" Херсонщини провалюються тому, що в них не виходить знайти відповідного кандидата.

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Раніше радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що на Херсонщині російські окупанти стали в оборону та утримують угруповання на правому березі. Проте вони планують здати місто.

"У Херсонській області вони (окупанти, – ред.) давно стали в оборону. Утримують невелике угруповання на правому березі, яке підгризають наші війська. Проблема в тому, що там перерізана іригаційними каналами місцевість, через яку дуже важко наступати, форсувати, перебиратися. Це нашим військам нелегко дається", - розповів Олексій Арестович.

13-го березня у Херсоні щонайменше 10 тисяч людей вийшли мітингувати проти окупантів

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