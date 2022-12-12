Херсон знову масовано обстріляли росіяни, є травмовані: деталі атаки (фото)

Російські окупанти вдень 12 грудня обстріляли нещодавно звільнений український Херсон.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

За його даними, російські війська завдали удару по житловому сектору. Внаслідок обстрілу пошкоджено будинок і лінії електропостачання.

На місці працюють всі необхідні служби.

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"Херсон. Російські війська завдали удару по житловому сектору. Пошкоджено будинок. Також внаслідок удару пошкоджено лінії електропостачання. На місці працюють рятувальні служби", - йдеться в повідомленні.

Як додав перший заступник голови облради Юрій Соболевський, внаслідок атаки РФ є постраждалі.

"Орки продовжують масовано обстрілювати деокуповану територію Херсона, б'ють по цивільній інфраструктурі, намагаючись помститися за військову та політичну поразку. На жаль, є постраждалі", - пише Соболевський.

Ситуація в Херсоні

Херсон перебував під російською окупацією 8 місяців. 11.11.2022 року місто було звільнене українською армією. Після деокупації частини Херсонської області й обласного центру російські окупанти тероризують місцевих жителів.

Так, днями росіяни 51 раз обстріляли територію Херсонщини з артилерії, РСЗВ та мінометів. Ворог обстріляв територію заводу, медичний заклад, магазини, кафе, складські приміщення, приватні та багатоквартирні будинки. Внаслідок ворожої атаки загинули дві людини.

Детально про злочини Росії у звільненому місті, які країна-агресорка там чинить після деокупації, читайте в матеріалі.

Варто зауважити, що очільник МЗС Росії Сергій Лавров публічно підтвердив, що війська РФ бомблять Херсон.

"У нас і місто Сталінград було нашою територією. І ми там німців били, і так били, що вони звідти втекли", — заявив Лавров, традиційно за кремлівською пропагандою натякнувши, що вважає український Херсон "своєю територією".

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