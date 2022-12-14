Херсон знову обстріляли росіяни: в ОП розповіли деталі і показали наслідки атаки (фото)

У Херсоні вранці 14 грудня внаслідок обстрілу РФ загорілося складське приміщення.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

На місці працюють екстрені служби. Встановлюється обсяг завданої шкоди.

Як додав голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, російські окупанти за 13 грудня обстріляли територію регіону 42 рази. Гатили з артилерії, РСЗВ, танків та мінометів.

Постраждали житлові квартали Херсона. Окупанти поцілили у яхт-клуб, училище, спортивний заклад, приватні та багатоквартирні будинки.

"На жаль, маємо жертви серед цивільного населення. російські окупанти вбили 1 людину, ще 1 житель області отримав поранення", - написав Янушевич.

Що відбувається у Херсоні

Херсон перебував під окупацією РФ 8 місяців. Українська армія звільнила місто 11 листопада 2022 року. Після деокупації частини Херсонської області й обласного центру російські окупанти тероризують місцевих жителів.

Так, за 12 грудня російські окупанти 57 разів обстріляли територію Херсонщини та вбили трьох мирних людей, ще 15 зазнали поранень.

Також потужно вдарили росіяни і 9 грудня. Було зафіксовано 51 обстріл території Херсонщини з артилерії, РСЗВ та мінометів.

Крім того, російські загарбники після відходу із Херсона почали поширювати в інформаційному просторі брехню. Її спростувала керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк. Вона також пояснила, чому Херсон продовжує потерпати від постійних обстрілів.

Зазначимо, що голова МЗС Росії Сергій Лавров публічно підтвердив, що війська РФ бомблять Херсон.

"У нас і місто Сталінград було нашою територією. І ми там німців били, і так били, що вони звідти втекли", — заявив Лавров, традиційно за кремлівською пропагандою натякнувши, що вважає український Херсон "своєю територією".

Читайте також: