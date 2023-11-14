Херсон знову постраждав від російського обстрілу: є потерпілі і значні руйнування (відео)

Російські окупанти завдали чергового удару по Херсону. Внаслідок цього постраждала жінка.

Зранку 14 листопада росіяни обстріляли житлові будинки у Корабельному районі Херсона.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Постраждала 54-річна жінка. Її доставили до медзакладу на "швидкій" з вибуховою травмою, струсом головного мозку, пораненням скроні та руки. Лікарі оцінюють стан потерпілої як середньої тяжкості. Зараз їй надають необхідну медичну допомогу.

На відео, яке показав Прокудін, видно жахливі наслідки російського обстрілу. Будинки місцевих зруйновані вщент. У інших - вибиті вікна і двері.

Росіяни обстріляли житлові будинки у Херсоні: відео наслідків

Нагадаємо, російські війська атакували населені пункти дев’яти областей України 13-14 листопада, застосувавши різні види озброєння. Внаслідок обстрілів загинули і були поранені мирні жителі, а також є руйнування. Про ситуацію в регіонах на ранок 14 листопада читайте у статті ТСН.ua.

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