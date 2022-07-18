Херсон звільнять у серпні: Піонтковський прогнозує падіння режиму Путіна

Україна поставила собі у війні амбітні цілі на найближчий період.
Російський публіцист та політолог Андрій Піонтковський висловив думку, що Україна поверне Херсон у серпні, після чого почнеться падіння режиму очільника Кремля Володимира Путіна.
Про це в інтерв'ю BBC Україна сказав політолог.
"Росія, і Україна поставили собі у війні амбітні цілі на найближчий період: Росія - захопити Слов’янськ, а Україна - звільнити Херсон", - зазначив він.
За словами Піонтковського, влітку Слов’янськ, або Херсон будуть взяті.
"Думаю, це станеться у серпні", - сказав експерт.
Зазначимо, що ЗС РФ у різний спосіб хочуть приховати великі втрати. В Херсоні тіла вбитих окупантів спалюють та хочуть видати це за результат артобстрілів. Деякі окупанти змушені дезертирувати. Вони тікають із Херсонської області до Криму через Арабатську Стрілку.
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